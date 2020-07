Alemão 'criou' ilha da Madeira no videojogo Minecraft

Já imaginou a ilha da Madeira reproduzida, à escala real, num videojogo? Simon Unge, um alemão que vive na Região há quase dois anos, decidiu fazê-lo no Minecraft juntamente com outros 'gamers' e não se saiu nada mal. O resultado da criação foi exibido na conta de YouTube 'PixelBiester' e já conta com mais de 10 mil visualizações.

Inacessível à comunidade deste popular videojogo - pelo menos para já - podemos vislumbrar neste mapa locais icónicos do arquipélago, tais como o Porto do Funchal, o Forte de São Tiago, a Praça do Município, a Zona Velha da cidade, o Aeroporto da Madeira e até a Igreja da Sé, tudo concebido com a ajuda da conceituada NVIDIA, empresa que se dedica à concepção e evolução de processamentos gráficos.

Ver Galeria

Os internautas, sobretudo germânicos e fãs de Minecraft, elogiaram insistentemente o mapa desenhado por Simon nos comentários ao vídeo publicado, destacando-se uma questão endereçada por um madeirense, que indagou o alemão sobre a possibilidade de vir a disponibilizar este mapa para todos. A resposta foi clara: vai tentar publicar nos próximos meses.