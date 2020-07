Centro Treino Mar vence Campeonato Regional de Esperanças

A Baía do Funchal recebeu este domingo, 26 de Julho, o Campeonato Regional de Esperanças, organozado pela Associação Regional de Canoagem da Madeira.

Destinada aos Iniciados, Infantis e Cadetes, masculinos e femininos, a prova contou com a participação de 39 canoístas , divididos por 39 embarcações K1, em representação de cinco clubes regionais.

O Centro Treino Mar alcançou o primeiro lugar nos colectivos com 242 pontos, seguido do Clube Naval da Calheta, Associação Náutica de Câmara de Lobos e Clube Naval do Funchal, com 170, 72 e 48 pontos respectivamente.

Pódios completos de todas as categorias:

- K1 Cadetes Masculinos: 1.º Miguel Orfão (CNC), 2.º Paulo França (CTM), 3.º Diogo Ferreira (CNC);

- K1 Cadetes Femininos: 1.º Luisa Pereira (CTM), 2.º Sara Gil (CTM), 3.º Maria Morgado (CNC);

- K1 Infantis Masculinos: 1.º Luis Rosa (CTM), 2.º João Rodrigues (CTM), 3.º Martin Machin (ANCL);

- K1 Iniciados Masculinos: 1.º Luis Carvalho (CNF), 2.º Santiago Gouveia (CTM), 3.º JoãoFernandes (ANCL);

- K1 Iniciados Femininos: 1.º Lara Fernandes (ADN Ponta do Sol);

- K1 Menores Masculinos: 1.º Guilherme Fernandes (AND Ponta do Sol), 2.º Salvador Machin (ANCL), 3.º João Fernandes (AND Ponta do Sol).

As próximas competições regionais decorrerão nos dias 22 e 23 de Agosto com a I Etapa do Circuito Regional Sipre, designada por Regata Machico – Funchal e pela I Etapa do Campeonato Regional de Escolas de Canoagem respectivamente.