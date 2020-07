Baía do Funchal acolheu Campeonato Regional de Maratona

A Baía do Funchal acolheu na manhã deste sábado, 25 de Julho, o Campeonato Regional de Maratona, um evento organizado pela Associação Regional de Canoagem da Madeira e que contou com a presença de canoístas oriundos da Associação Náutica de Câmara de Lobos, do Centro Treino Mar, Clube Força

5 Madeira, Clube Naval da Calheta, do Clube Naval do Funchal e do Clube Naval do Seixal.

Esta prova, integrada no Calendário de Provas Regionais, foi destinada às categorias Seniores, Juniores e Veteranos Masculinos e Femininos, em K1 e K2 e consistia numa prova de longa distância. Os Séniores Masculinos tiveram de percorrer uma distância de 20 Km (10 voltas ao percurso) enquanto que os Seniores Femininos, Juniores e Veteranos percorreram 16 Km (8 voltas ao percurso) de percurso.

Nos K1 Seniores Masculinos, David Fernandes (CNFunchal), Marco Gomes (CNFunchal) (ANCLobos) e Paulo Teles (CTMar), arrecadaram o primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Nos K1 Juniores Masculinos, o primeiro lugar do pódio pertenceu a António Ribeiro (CTMar), enquanto que Oskar Morozov (CTMar) e João Ornelas (ANCLobos) ficaram-se pelo segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Já nos femininos, Sandra Pereira (CTMar) alcançou o primeiro lugar.

Nos Veteranos A, João Câmara (ANCLobos) venceu a sua categoria. Duarte Camacho (CF5Madeira) seguido de Rui Gonçalves (ANCLobos), ficaram em 1.º e 2.º lugares respectivamente na categoria Veteranos B Masculinos.

No que concerne à Classificação Colectiva, o Centro Treino Mar arrecadou o Título de Campeão com 56 pontos, seguido do Clube Naval do Funchal com 48 pontos e pela Associação Náutica de Câmara de Lobos com 22 pontos.