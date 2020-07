Marés-vivas motivam bandeira vermelha na Ponta do Sol

Há instantes foi hasteada bandeira vermelha na praia da Ponta do Sol por causa forte ondulação (maré-viva) que coincide com a subida do mar (preia-mar). Alguns banhistas no local confidenciaram ao nosso jornal que algumas ondas chegaram mesmo a galgar o enrocamento pelo que, por precaução, os nadadores-salvadores que efectuam vigilância durante a época balnear, recomendam que ninguém entre na água para evitar problemas com o mar mais agitado.