Um homem com cerca de 30 anos sofreu esta tarde a amputação de um dedo de uma mão, quando se encontrava a trabalhar no Caminho de Santo António, no Funchal.

A vítima foi assistida no local por uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal, às 14h40, e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça onde deu entrada consciente.