Funchal reivindica dinheiro ‘suplementar’

Funchal reivindica verbas do ‘Suplementar’. A notícia faz manchete na edição impressa desta sexta-feira. A crise provocada pela pandemia leva autarquia a pedir apoio ao Governo Regional para a concretização de investimentos pendentes, estimados em 16 milhões de euros. Exige também dinheiro dos impostos.

Na Saúde, a covid-19 continua na ordem do dia. O caso positivo em Santana expõe fragilidades do sistema. O indivíduo que viajou do Reino Unido terá participado em convívio familiar sem conhecer o resultado do teste efectuado à chegada, no aeroporto. Está internado no hospital Dr. Nélio Mendonça.

O segredo está em “gerar confiança para eliminar o medo”. A receita é dada pelo presidente do Turismo de Portugal. A grande prioridade é posicionar o país como destino seguro.

Segurança é preciso para assistir ao rali da Calheta. Os motores já aquecem para o duelo na estrada. Alexandre Camacho e Miguel Nunes iniciam amanhã a luta pelo título regional de ralis, estreando máquinas de última geração.

Nos casos do dia, o mar é notícia. É desconhecida identidade de corpo encontrado a boiar no Porto Novo. No mesmo dia ocorreu um pré-afogamento no Funchal e um pescador foi resgatado nas Desertas.

Tenha um bom fim-de-semana.