Nova Lota do Funchal inaugurada em Setembro

A nova Lota do Funchal deverá ser inaugurada no próximo mês de Setembro. A garantia foi dada pelo secretário regional de Mar e Pescas depois de uma reunião mantida esta quinta-feira com os responsáveis pelas lotas e entrepostos frigoríficos para um balanço ao andamento das obras, análise aos pormenores de ordem técnica e da reorganização das áreas de serviço.

Teófilo Cunha foi certificar-se de que não haverá atrasos e revelou-se particularmente interessado em ouvir a opinião dos técnicos sobre vários aspetos, em particular a reorganização e funcionalidade dos serviços, as novas valências e regras, a acostagem das embarcações, os processos mecânicos para a descarga do pescado e as condições de higiene e segurança dos funcionários.

Recorde-se que a nova Lota do Funchal é um investimento na ordem dos 5 milhões de euros que visa assegurar melhores serviços aos pescadores e armadores e condições de trabalho em ambiente adequado, acolhendo ainda a direcção de serviços de Investigação e o novo centro de expedição/embalamento.