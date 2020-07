RIR acusa CMF de “brincar com o dinheiro do povo”

O Partido RIR repudia a forma como a Câmara Municipal do Funchal (CMF) está a gastar o dinheiro dos seus munícipes e acusa o seu Presidente, Miguel Silva Gouveia, de gastar milhares de euros em cartazes de propaganda barata para a “sua autopromoção”, usando assim o dinheiro do povo em “campanha”, sem custos para o partido socialista e para os partidos que o ainda suportam.

Roberto Vieira considera “inadmissível” que uma autarquia gaste “tantos milhões de euros desta forma”, quando “o desemprego vai batendo à porta de tantas famílias e o salário de quem ainda trabalha não está assegurado”, numa cidade onde “tanta gente recorre a instituições para poder levar um pouco de pão à mesa”.

Por isso, acusa a Câmara Municipal do Funchal, governada pelo partido socialista, de dar prioridade a “festas e festinhas, fogo de artificio para ninguém ver, publicidade, eventos, medalhas e condecorações” e agora, com o se aproximar das eleições, a “propaganda barata, através de cartazes milionários, quando deveria canalizar estas verbas para as pessoas”.

O Partido RIR entende que depois destes “milhões gastos ao desbarato”, a população do Funchal deve fazer uma reflexão sobre os valores apresentados nestes cartazes e o trabalho feito pela Câmara e Juntas de Freguesia, não esquecendo que metade das Juntas são socialistas e que “aparentemente estão paradas no tempo”, sem investimento a todos os níveis.

“É lamentável que uma Autarquia, que lamenta todos os dias o chumbo do seu orçamento, por todos os partidos da oposição, esteja hoje a canalizar o dinheiro que é de todos nós, para estas prioridades”, refere o partido RIR.