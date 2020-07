A Madeira não regista qualquer novo caso positivo de covid-19 nesta quinta-feira. No entanto, há a referir que se encontram em isolamento na Unidade de Internamento Polivalente dedicada à covid-19, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, dois não residentes na Região.

Estes dois casos dizem respeito a pessoas que se encontram alojadas nos concelhos do Funchal e de Santana.

Tendo em conta a informação disponibilizada pelo IASaúde, a Região continua com seis casos activos de covid-19, todos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio do Aeroporto da Madeira.

À data, 9186 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, agora com recurso à aplicação MadeiraSafeToDiscover, 4577 destas pessoas estão em vigilância activa.

A procura das linhas criadas no âmbito do Plano de Contingência para a COVID-19 durante a semana:

• O total de atendimentos pela linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE (291 212 399) é agora de 1.670, com 155 pessoas em acompanhamento pelos profissionais deste Instituto;

• Os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam 9654, mais 45 chamadas nas últimas 24h.

Relativamente a outros testes para Despiste de COVID-19 realizados, assinala-se:

• No que respeita ao total de testes à COVID-19 realizados na RAM, foram processadas 32165 amostras (até ao fim do dia 15/07/2020).

• No contexto da operação de rastreio de viajantes à entrada nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 7130 colheitas para teste à COVID-19 realizadas no local (até às 18h00 do dia de hoje).