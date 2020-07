Machico apresenta marca de trail

O Município machiquense apresenta este domingo, 19 de Julho, às 09h30, a marca de Trail ‘Machico-Madeira Trail Capital®’ na Praia da Alagoa, no Porto da Cruz.

Intitulado por muitos como a ‘Capital do Desporto da Madeira’ e por dispor de condições naturais ímpares para a práctica desta modalidade, Machico criou uma marca que espelhasse essa realidade, baseada em factos concretos e que demonstram que o concelho é uma terra que aposta no desporto para a sua valorização, seja do ponto de vista promocional, como na promoção da qualidade de vida da população local, sendo um importante veículo de dinamização da economia do concelho.

O surgimento desta marca advém do facto de Machico ter, por ano, seis anos, provas de Trail, duas internacionais MIUT® e ULTRA Madeira, uma que faz parte do Campeonato Nacional o Trail Natura do Porto da Cruz, assim como mais três do Circuito Regional de Trail (Trail de Água de Pena, Trail do LUDENS e o Trail Noturno, o único na Região que ocorre durante a noite). É ainda o único Concelho da Região que tem três percursos de treino montados permanentemente ao longo de todo o ano no Porto da Cruz e que serão estendidos a mais freguesias do concelho.

Neste momento, tem aprovada uma candidatura para expansão destes percursos de treino que abrangerão as freguesias de Machico e do Caniçal.

A apresentação desta marca conta com a presença de Ricardo Franco, presidente da Autarquia, Policarpo Gouveia, Presidente da Associação de Atletismo da Madeira, e ainda com os representantes nacionais de Trail, Rui Pinho, da ATPR, e José Carlos Santos, da ITRA. Também José Moutinho, representante dos organizadores de provas de Trail e o técnico de desporto do Município, Duarte Rodrigues, marcação presença no evento, assim como o atleta Luís Fernandes, um dos maiores nomes da modalidade, que assume aqui o papel de embaixador da marca.