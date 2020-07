Escola Agrícola da Madeira apresenta novo site de Internet

A Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural apresenta amanhã, 17 de Julho, pelas 12 horas, o novo site da Escola Agrícola da Madeira, iniciativa que decorrerá no Auditório Eng.º Perry Vidal, em São Vicente, e que contará com a presença do Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Desta forma, a Escola Agrícola passa a estar à distância de um clique, através da página https://escolaagricola.madeira.gov.pt/ disponibilizando informações e inscrições de todas as formações.

Criada em 2017 pelo Governo Regional da Madeira, através da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a Escola Agrícola nasceu para potenciar competências e conhecimentos e melhorar as produções, a qualidade e a segurança dos produtos regionais, através de formação específica sectorial nos domínios da agricultura e desenvolvimento rural.

A Escola Agrícola, embora sediada em São Vicente, disponibiliza agora, de uma forma simples e acessível, toda a informação respeitante às formações e actividade, bem como facilita os procedimentos de inscrições nas formações e eventos que dinamiza.

A página na Internet tem o intuito de melhorar a comunicação e congregar no portal oficial mais e melhores conteúdos, bem como possibilitar a interacção com os formandos, contribuindo para uma resposta formativa que corresponda, cada vez mais, às expectativas e às necessidades do público-alvo.

Desde 2017, a Escola Agrícola ministrou 144 formações, totalizando mais de 4179 horas de formação e mais de 3108 formandos.