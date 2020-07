FC Porto conquista 29.º título de campeão nacional

O FC Porto venceu esta noite, no Estádio do Dragão, o Sporting, por 2-0, valendo os tentos de dois ex-jogadores do Marítimo, na ocasião Danilo Pereira e Marega, este último a selar o resultado final para lá dos 90. O 'clássico' do futebol português serviu assim para carimbar o 29.º título nacional dos portistas, que ainda poderão alcançar os 85 pontos até final do campeonato, em caso de vitória frente ao Moreirense e Sporting de Braga.

De resto, a campanha dos 'dragões' na I Liga fica até agora marcada pelas 25 vitórias, quatro empates e três derrotas que resultaram em 67 golos marcados e 19 sofridos.