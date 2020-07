FC Porto recebe Sporting a um ponto do título

O FC Porto pode conquistar o título na quarta-feira, caso conquiste um ponto na receção ao Sporting, na 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, mas até pode chegar ao clássico como campeão.

Com oito pontos de vantagem sobre o Benfica, os 'dragões' precisam de somar um ponto nas três últimas rondas para celebrar o 29.º campeonato da sua história, que até pode festejar na véspera do clássico se as 'águias' não vencerem em casa o Vitória de Guimarães.

Os 'dragões', que venceram em Alvalade na primeira volta, somam três triunfos consecutivos sobre os 'leões' em casa no campeonato e apenas perderam uma vez e empataram outra nos últimos 12 encontros.

O Sporting não perde desde a chegada do invicto a nível interno Rúben Amorim, que esta temporada já derrotou duas vezes o FC Porto, enquanto treinador do Sporting de Braga, uma no Estádio do Dragão e outra na final da Taça da Liga.

O FC Porto não vai poder contar com Corona e Uribe, castigados, no clássico, no qual Acuña desfalca, pelo mesmo motivo, o Sporting, que até ao final da temporada tenta evitar uma inédita 16.ª derrota numa mesma temporada.

A oito pontos do FC Porto e com nove de avanço sobre o Sporting, o Benfica procura assegurar o segundo lugar, que dá acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e que está à distância de um ponto, na receção ao Vitória de Guimarães, sétimo classificado e que tem de pontuar para manter aspirações à qualificação para a Liga Europa.

Desde a derrota com os 'dragões' na 20.ª jornada, o Benfica apenas conseguiu vencer três dos últimos 11 encontros para o campeonato, enquanto o Vitória de Guimarães somente venceu duas vezes em sete jogos após a retoma.

Na terça-feira, os 'encarnados' procuram a 11.ª vitória consecutiva sobre os vimaranenses para o campeonato, sendo que, esta temporada, já se registou um empate a zero na Luz para a Taça da Liga.

A olhar para o clássico estará também o Sporting de Braga, quarto classificado, que, a três pontos do Sporting, ainda acredita poder chegar ao último lugar do pódio, que dá acesso direto à fase de grupos da Liga Europa.

Os bracarenses, que somam dois triunfos desde a chegada de Artur Jorge, recebem na quarta-feira o Belenenses SAD, em busca de pontos para se afastar definitivamente da luta pela manutenção.

A luta pelo último lugar na Liga Europa joga-se na segunda-feira, com o Rio Ave, quinto posicionado, a jogar em casa do tranquilo Marítimo (12.º), enquanto o Famalicão, sexto, a um ponto dos vila-condenses, visita o 'aflito' Vitória de Setúbal, 16.º, apenas três pontos acima da 'linha de água'.

O Portimonense, 17.º e primeira equipa em zona de despromoção, recebe na terça-feira o Boavista, 11.º e que já garantiu matematicamente a manutenção.

No mesmo dia, o Tondela, 15.º, também três pontos acima dos algarvios, visita o Gil Vicente, nono, que garantiu a permanência na ronda anterior, com um triunfo em Guimarães (2-1).

Em busca da tranquilidade definitiva, o Paços de Ferreira, que está sete pontos acima da 'linha de água', visita na quarta-feira o Moreirense (oitavo), já com a permanência assegurada, tal como o Santa Clara (10.º), que recebe na terça-feira o lanterna-vermelha e já despromovido Desportivo das Aves.

Programa da 32.ª jornada:

- Segunda-feira, 13 jul:

Marítimo -- Rio Ave, 19:00

Vitória de Setúbal -- Famalicão, 21:15

- Terça-feira, 14 jul:

Santa Clara -- Desportivo das Aves, 17:00 (Cidade do Futebol)

Portimonense -- Boavista, 19:15

Gil Vicente -- Tondela, 21:30

Benfica -- Vitória de Guimarães, 21:30

- Quarta-feira, 15 jul:

Moreirense -- Paços de Ferreira, 17:00

Sporting de Braga -- Belenenses SAD, 19:15

FC Porto -- Sporting, 21:30