Empate do Benfica em Famalicão ainda não permite festejos dos ‘dragões’

O Benfica empatou esta noite em casa do Famalicão (1-1).

Marcou primeiro o Benfica, por Pizzi (37). Já na segunda parte, o Famalicão chegou ao empate, através de Gonçalo Rodrigues (84)

O empate não deixa, ainda, o FC Porto festejar o título de campeão da I Liga de futebol.

Na próxima jornada, as contas voltam ao relvado, com os ‘dragões’ a apenas um ponto de fechar as contas do título e podem celebrar frente ao Sporting.