Logislink aposta em energias renováveis

O Terminal Logístico da Logislink, na Cancela, está a ser dotado com um sistema de painéis fotovoltaicos para produção de energia eléctrica em autoconsumo. Com uma potência nominal de 280 kW, os 700 painéis em instalação cobrem uma área de 1.516 metros quadrados, tendo esta operação sido precedida de reforço da estrutura, trabalho realizado pela Metal Lobos, empresa do Grupo Sousa, para suportar as 16 toneladas do sistema na cobertura da referida infra-estrutura.

Este projecto representa um investimento de 204 mil euros e terá um impacto ambiental e económico muito relevante já que evitará emissões poluentes de CO2 estimada em cerca de 200 toneladas/ano, com a correspondente redução da factura energética associada ao consumo anual de 375.437 kWh/ano, que passará a ser produzido a partir de fonte 100% renovável.

Esta iniciativa, desenvolvida num momento particularmente exigente para as empresas, insere-se num conjunto de outras medidas identificadas em matéria de sustentabilidade das cadeias logísticas operadas pelo Grupo Sousa. Recorda-se neste âmbito a introdução de combustíveis com baixo teor de enxofre nos navios próprios e afretados da GS Lines desde 1 de Janeiro deste ano.