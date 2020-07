Fortim para ser recuperado e plataforma para ajudar empresas

Foi no miradouro do Fortim do Pico, no Porto Cruz, que Miguel Albuquerque anunciou que o Governo Regional irá apoiar a recuperação daquele ponto de vigia “num centro de provas e centro de envelhecimento de Rum” da sociedade de Engenhos do Norte.

A par desta novidade, o governante também anunciou que o seu Executivo prepara a criação e lançamento de uma plataforma digital para ajudar os empresários madeirenses a comercializarem os diferentes “produtos certificados”.

Quem vai gerir? Albuquerque explicou que será constituída uma empresa no sentido de “garantir motores de busca [na internet]” sendo que a entrega poderá passar pelo avião cargueiro que viabiliza já viagens entre o continente e a Região.

Esta acção segundo o chefe do Executivo insular pretende ajudar que “todos os empresários possam fazer todas as operações de venda e promoção directa” sendo que este projecto de negócio com ‘dedo’ da Quinta Vigia será apresentado dentro de um mês, adiantou esta manhã depois de ter visitado os Engenhos do Norte.