Escolas da Ponta do Sol e Ribeira Brava vencem concurso 'Europe Calling'

A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, com o projecto 'Karma', e a Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, com o projecto 'De Cortar a Respiração', são os grandes vencedores da primeira edição do concurso 'Europe Calling', subordinado ao tema 'Uso de Plásticos e Protecção Ambiental'.

Esta é uma iniciativa do gabinete da deputada ao Parlamento Europeu Sara Cerdas, em parceria com o 'Europe Direct Madeira' e com a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia - Direcção Regional da Juventude.

A competição contou inicialmente com a inscrição de 21 projectos, mas apenas 12 foram submetidos, devido às circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia e pelo ensino à distância.