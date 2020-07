Escola da Ponta do Sol vence 3.º lugar do desafio da 'Escola Missão Continente'

Um aluno da Escola Básica da Ponta do Sol, na Madeira, ficou em 3.º lugar no segundo desafio da edição 2019/20 do programa Escola Missão Continente, dedicado à promoção da reciclagem.

A escola ganhou um prémio de 600 euros que poderá receber em material lúdico-pedagógico ou desportivo para os alunos, consoante a sua preferência da instituição.

O aluno Tiago Martins e a família criaram um jogo de tabuleiro chamado 'O ambiente com… o Continente', que tem como principal objectivo explorar a correta separação do lixo. Foram criados 24 cartões com perguntas e sempre que um jogador acertar na resposta, deposita um resíduo à sua escolha (papel, plástico, pilhas…) no ecoponto com a cor correspondente. No final, quem tiver depositado mais resíduos nas casas do ecoponto ganha porque foi o jogador que conseguiu separar mais.

Nesta edição do programa Escola Missão Continente inscreveram-se 333 escolas de todo o país e 31.406 alunos participaram nas actividades do programa.

Esta iniciativa visa apoiar as escolas na sensibilização para uma alimentação saudável e um consumo consciente, abordando temas como dietas saudáveis, desperdício alimentar ou a importância da reciclagem.