As praias da Ponta do Sol têm registado a presença de caravelas portuguesas. Estes organismos provocam queimaduras quando entram em contacto com a pele.

Aliás, segundo apurou o DIÁRIO, duas pessoas dirigiram-se, nesta terça-feira, ao Centro de Saúde da Ribeira Brava, por esse motivo.

Uma das vítimas esteve na praia da vila da Ponta do Sol e outra na praia da Madalena do Mar.