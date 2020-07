Este é mais um vídeo do casal de turistas brasileiro que recentemente visitou a Madeira e não se cansa de divulgar os sítios por onde passou. Neste vídeo, que já conta com mais de 5 mil visualizações, os estrangeiros arriscam mesmo a dizer que, na Madeira, “até quando você se perde encontra um lugar bonito”.

Durante a estadia, os turistas foram tomar café ao Funchal, provaram a típica espetada no espeto de louro, caminharam ‘em cima das nuvens’ e viram o pôr-do-sol no Pico do Areeiro.