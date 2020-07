Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 14 de Julho

Às 09 horas realiza-se o debate do relatório anual 'A Região Autónoma da Madeira na União Europeia - 2019', na Assembleia Legislativa da Madeira.

Na Escola Profissional Atlântico (EPA) decorrerá, pelas 14h30, a entrega de alimentos ao Banco Alimentar, no âmbito do projecto 'EPA Social - Dividir para Multiplicar Sorrisos', da iniciativa das turmas de 3.º ano dos cursos de Técnico de Apoio Psicossocial, e Técnico de Apoio à Gestão, na Disciplina de Laboratório de Marketing Social, na sequência da covid-19. Na cerimónia, estará presente a Presidente do Banco Alimentar, os elementos da Direcção da EPA, alunos responsáveis pelo projectos e jovens que estão no Banco Alimentar ao abrigo do programa da Direcção Regional de juventude- jovem em formação.

Às 15 horas, decorre a reunião da Comissão Eventual 'Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político', na Assembleia Legislativa da Madeira.

A partir das 18h30, os D.A.M.A. actuam no festival on-line da Sonae Sierra, que decorre no Madeira Shopping. As pessoas que estiverem naquele centro comercial, poderão aceder ao concertos através de QRcodes que vão estar presentes em locais estratégicos, como as zonas de restauração e de acesso às lojas ou serviços. Desta forma, os visitantes poderão interagir com os artistas nacionais, enquanto aguardam a sua vez para entrar nas lojas. O directo é transmitido para o Youtube do festival e o site daquele centro comercial.