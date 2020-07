Tome nota da agenda desta quinta-feira, 9 de Julho

- O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente pelas 9 horas, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, para o Debate do Estado da Região 2020.

- Uma hora mais tarde, às 10h, Paulo Brito anuncia que será o novo coordenador do PPM Madeira num encontro que acontece no Praça da Autonomia, no Funchal

- O representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto recebe a direcção regional do PTP no Palácio S. Lourenço.