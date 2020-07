ARM investe 227 mil euros na requalificação da ETAR de Santana

É para avançar em breve. A ARM, empresa pública que gera as águas e resíduos de Santana, entre as de outros quatro municípios da Região, adjudicou à Tecnovia Madeira a ‘requalificação e beneficiação da ETAR” da freguesia sede de concelho. Trata-se de um investimento de 227 mil euros, acrescidos de IVA.

A Tecnovia foi a empresa escolhida no âmbito de um concurso público lançado em Janeiro, que tinha um valor base de 260 mil euros, e que atraiu as empresas Sérgio Tito da Silva, Lda, Saul & Filhos, Lda, Máxima Dinâmica - Reparações e Construções Lda, Sociedade de Empreiteiros do Norte da Madeira, Lda, Sotecnisol, S.A., GradualParallel, Lda, Sales, Faria & Andrade - Sociedade de Construções Lda, Firma Construções - Sociedade Unipessoal, Lda, Ideia porta – Construção Civil e Obras públicas, Lda, Tecnaco – Tecnicos de Construção, SA, RIM- Engenharia e Construções, SA, J. A. Pinto - Arquitectura e Engenharia, Unipessoal, Lda, Capio – Consultoria e Comércio, Lda e José Avelino Pinto - Construção & Engenharia, S.A, ale´m da empresa vencedora.

Apesar de se tratar um uma intervenção de pequena monta, o procedimento lançado pela empresa liderada por Amílcar Gonçalves atraiu 15 empresas, o que poderá ser interpretado como um sinal da pouca oferta de obras públicas neste ano de 2020.