ARM alerta para interrupção de abastecimento de água em Santana

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira informa que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Santana, que visam diminuir as perdas de água nas mesmas, haverá interrupção do abastecimento de água potável, na freguesia de Santana.

A interrupção será nos seguintes sítios: Achada da Cruz, Achada Gramacho, Barreiro, Caminho Chão, Faias, Fonte Grande, Igreja, Pico, Pico Tanoeiro, Queimadas e Fontes, Serra de Água e Serrado, no dia 15 de Julho, entre as 14 e as 18 horas.