"Somos a terra mais segura do mundo", diz Pedro Ramos

O secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, disse hoje que, neste momento, a Madeira é "a terra mais segura do mundo". E, por isso, apelou aos turistas para visitarem a Região, não esquecendo que é importante ter uma atitude responsável.

"Venham para cá, neste momento somos a terra mais segura do mundo. Não tivemos nenhuma morte e temos a zona do mundo com menos casos, mas têm que ter as mesmas regras do que nós. Para estarem cá connosco têm que usar máscara", afirmou hoje na cerimónia das comemorações dos 20 anos de abertura do Destacamento do Curral das Freiras, dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

No seu entender, a Madeira teve estes resultados, porque as pessoas foram responsáveis, usaram máscara de protecção individual, fizeram a higienização das mãos e mantiveram o distanciamento social.

Porém, alertou que a pandemia não irá acabar "em Dezembro" e, provavelmente, "durará um ano ou dois".

10 dias após a abertura do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, o secretário regional da Saúde e Protecção Civil destacou o facto de terem surgido poucos casos e de estes terem sido detectados através do teste realizado à chegada. Se assim não fosse, acredita que a Madeira poderia ter mais casos do que os que foram registados na primeira fase.