Presidente da República lamenta morte de bombeiro de 55 anos

Em nota de pesar publicada no site da Presidência da República, Marcelo rebelo de Sousa salientou que esta é "uma triste notícia e que representa uma perda profunda para quem tanto dá ao País", dirigindo-se "à família enlutada e ao Corpo de Bombeiros de Miranda do Corvo", o Chefe de Estado "envia as mais sentidas condolências".

E acrescenta: "Tendo havido ainda outros Bombeiros feridos, o Presidente da República contactou os Presidentes das Câmaras Municipais da Lousã e de Miranda do Corvo, assim como o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo, para conhecer o ponto de situação no terreno e se inteirar do estado de saúde dos Bombeiros em questão, a quem deseja rápidas melhoras."

José Augusto, chefe na referida corporação, tinha 55 anos de idade, segundo o Jornal de Notícias, era motorista na Câmara Municipal de Miranda do Corvo e árbitro de futsal nos tempos livres.