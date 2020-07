MAI expressa pesar pela morte de bombeiro de Miranda do Corvo

O governante que tem a pasta da Protecção Civil salientou que "vivemos hoje mais um momento trágico, com a morte do Chefe José Augusto, do Corpo de Bombeiros de Miranda do Corvo, que comandava a equipa que combatia o incêndio que deflagrou esta tarde na Serra da Lousã", começou por frisar.

Assim, "em nome do Governo, endereço sentidos pêsames à família, amigos e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo", expressou. "Manifesto ainda votos de plena recuperação aos três bombeiros que ficaram feridos durante esta complexa operação na Serra da Lousã".

As primeiras informações e noticiadas há minutos davam conta de quatro bombeiros feridos ligeiramente e um com gravidade.

Bombeiro morre no combate a um incêndio na Lousã Outro bombeiro está ferido com gravidade e outros quatro com ferimentos ligeiros

Eduardo Cabrita acrescenta como nota final: "Importa, neste momento, realçar a forma empenhada, generosa e profissional com que todos os dias milhares de bombeiros integram este esforço nacional da defesa da floresta contra incêndios."