Bombeiro morre no combate a um incêndio na Lousã

O autarca desconhece as circunstâncias em que ocorreu a morte do bombeiro nem sabe precisar de que corporação faz parte.

Outra fonte da autarquia deste concelho do distrito de Coimbra confirmou a morte de um bombeiro e que outro voluntário ficou ferido com queimaduras nas pernas durante o combate a um incêndio em Trevim, Lousã.

Quatro outros bombeiros sofreram ferimentos, dois dos quais ligeiros, adiantou Luís Antunes, que não tem informação sobre a gravidade dos ferimentos dos dois outros bombeiros.

O incêndio, numa encosta da Serra da Lousã, junto a um acesso ao Trevim, no concelho da Lousã (distrito de Coimbra), terá sido provocado pela trovoada que se fez sentir ao final da tarde na região.

Protecção civil alerta para risco de incêndio provocado por trovoada seca A maior probabilidade desta ocorrência será nas regiões do interior Norte e Centro e Alto Alentejo

As chamas deflagraram numa zona muito acidentada de terreno, perto do baloiço de Trevim, um dos pontos turísticos do concelho.

A outra fonte da autarquia confirmou à Lusa que o incêndio foi antecedido por uma forte trovoada seca, acompanhada por vento forte, que dificultou o trabalho de mais de 200 bombeiros de diversas corporações dos distritos de Leiria e Coimbra.

A vítima mortal é dada como pertencendo aos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo, informação que ainda não foi possível confirmar junto de fontes oficiais.

O fogo já está dominado.