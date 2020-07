Madeira com dois novos casos positivos de covid-19

Segundo a nota enviada à comunicação social e publicada no site do IASAÚDE, até hoje, 11 de Julho, "foram contabilizadas na RAM 1.554 notificações de casos suspeitos de COVID-19, 1.457 das quais não se confirmaram", o que por subtracção resulta em 97 casos à data, sendo que 93 deles estão dados como recuperados.

"Os 4 casos activos consistem em casos importados, que foram identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira, 3 com residência na RAM e 1 não residente", contabiliza. "Os doentes permanecem em isolamento num domicílio, sem necessidade de cuidados hospitalares", garante o IASAÚDE.

Também "à data, 7.197 pessoas estão identificadas e acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, agora com recurso a uma aplicação MadeiraSafeToDiscover, 3.380 destas pessoas estão em vigilância activa.

Acrescenta a autoridade de saúde regional que "a procura das linhas criadas no âmbito do Plano de Contingência para a COVID-19 durante a semana" totalizou 1.621 atendimentos "pela linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE (291 212 399)", com "154 pessoas em acompanhamento pelos profissionais deste Instituto". Acresce "os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam 9.496, mais 34 chamadas nas últimas 24 horas".