Neste momento, decorre um concerto com o Ensemble Vocal Feminino ‘Ninfas do Atlântico’, na Igreja da Boa Nova. O evento marca o regresso do formato presencial após o confinamento, sendo promovido pelo Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

Recorde-se que o grupo, cuja maestrina é Zélia Gomes, venceu o 'Got Talent Portugal' em 2018.