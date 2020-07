Ninfas do Atlântico actuam no Sábado

O Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, apresenta no próximo Sábado, dia 11 de Julho, um pequeno concerto e solenização eucarística com o Ensemble Vocal Feminino ‘Ninfas do Atlântico’. O evento marca o regresso do formato presencial após o confinamento e vai ter lugar na Igreja Paroquial Sagrado Coração de Jesus (Boa Nova), pelas 18h30.

Desde dia 12 de Março, devido à pandemia, os espectáculos previstos no plano anual de actividades do Conservatório, com formato presencial, estavam suspensos.

Por isso, escreve a instituição em nota enviada para as redacções: "O evento surge como o início do ‘desconfinamento’ das nossas actividades ao público, sinalizando o final de um ano lectivo atípico para toda a comunidade educativa. Embora aberto a todos os interessados, este evento cumprirá com as recomendações das Autoridades de Saúde, em vigor.

As Ninfas do Atlântico, recorde-se, foram vencedoras do programa televisivo Got Talent – Portugal, em 2018. Temas como ‘Down in the river to pray’, de origem afro-americana, ‘A dream is a wish your heart makes’, do conhecido filme da Disney ‘Cinderela’, e ‘You raise me up’ de Brendan Graham e Rolf Lovland, tema que levou o grupo a passar à final do programa televisivo, são alguns dos que marcam o regresso aos palcos do Ensemble Vocal Feminino.

O Ensemble Vocal Feminino ‘Ninfas do Atlântico’ nasceu em 2014. Hoje, oito vozes femininas compõem o grupo, que apostam nas músicas clássicas modernas e sacro. O grupo tem participado em eventos e espectáculos organizados pelo Conservatório e outras entidades públicas e privadas, destacando a participação nas comemorações do dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, no ano de 2016. Desde a sua fundação, conta com direcção artística de Zélia Gomes. Nesta celebração, antecedida de concerto, o grupo será acompanhado ao piano e órgão por Lénia Franco.