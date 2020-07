Susana Prada inaugurou Instalação Artística ‘Renascer’

A Secretária Regional do Ambiente e Alterações Climáticas inaugurou esta tarde, no exterior do Edifício do Campo da Barca, a estrutura artística ‘Renascer’, da autoria de Joana Fernandes.

A iniciativa surgiu no âmbito do concurso artístico ‘O que fazes pelo planeta?’ pensado para assinalar o Dia da Terra, celebrado a 22 de Abril e pretendeu sensibilizar para a preservação dos recursos naturais, das boas práticas que devem ser adoptadas como contributo para a sustentabilidade do ambiente e para a compreensão de que o papel de cada um e o mais pequeno gesto, são relevantes para toda a sociedade.

Destinado a crianças e famílias, Susana Prada desafiou a artista a dar o mote e a integrar o júri do concurso, tendo nascido a obra agora inaugurada que simboliza também o período de confinamento.

A governante destacou a “grande qualidade e participação” em todos os escalões com trabalhos que demonstraram “enorme sensibilidade para as questões ambientais”.

Os vencedores foram galardoados com vários prémios que passam pela experiência de participar numa acção de reflorestação, uma viagem à Reserva Natural do Garajau ou às Desertas.