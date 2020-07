A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, inaugura amanhã, 10 de Julho, pelas 18 horas, no exterior do Edifício do Campo da Barca a estrutura artística ‘Renascer’, da autoria de Joana Fernandes.

Na ocasião, a governante entregará os prémios do concurso criativo ‘O que fazes pelo Planeta?’ que foi lançado para assinalar o Dia da Terra, celebrado a 22 de Abril.