Saiba o que consta da Agenda desta sexta-feira, 10 de Julho

- O JPP aborda, às 12h30 assuntos ligados à educação, numa iniciativa marcada para o exterior do núcleo infantil ‘Passarinho Amarelo’, em Santa Cruz.

- O Grupo Parlamentar do Partido Socialista promove pelas 15h30, junto ao Largo do Phelps, na Rua Fernão de Ornelas, Funchal, uma conferência de imprensa. A iniciativa terá como porta-voz o deputado Paulo Cafôfo.

- O grupo parlamentar do PSD, reúne-se, numa iniciativa conjunta com a JSD-Madeira, com os responsáveis da Direcção Regional da Juventude. Pelas 16h30, serão realizadas declarações à comunicação social, nas instalações da DRJ.

- A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, estará às 18 horas, no exterior do Edifício do Campo da Barca na Inauguração da estrutura artística “Renascer”. Na ocasião estará também a autora da obra, Joana Fernandes.

Serão igualmente entregues os prémios do concurso criativo “O que fazes pelo Planeta?”. Um concurso artístico pensado para assinalar o Dia da Terra, celebrado a 22 de Abril.

- À mesma hora, o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente na sessão de lançamento da obra de Luís Calisto intitulada ‘Marítimo, a antiguidade é um posto’ que acontece na Placa Central da Avenida Arriaga.

- Ainda às 18 horas, acompanhe a conferência de Imprensa semanal do IASAÚDE sobre os números da Covid-19 na Madeira, com Pedro Ramos, secretário Regional da Saúde e Protecção Civil e Bruna Gouveia, vice-presidente do IASAÚDE.

- O cais do Carvão será palco de um espectáculo musical a cargo do Grupo Banda d’Além. Uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal que arranca às 19 horas.