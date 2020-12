Ucrânia vai fechar escolas, lojas e restaurantes em Janeiro

A Ucrânia vai encerrar escolas, universidades, estabelecimentos comerciais não essenciais, restaurante, salas de cinema e pavilhões desportivos de 08 a 24 de janeiro, medidas destinadas a travar a propagação da pandemia de covid-19, anunciou hoje o Governo ucraniano.

"Vão ser reforçadas as restrições no quadro da campanha 'Férias de Inverno em Nome da Segurança' para evitar uma nova vaga da pandemia" do novo coronavírus, declarou o primeiro-ministro ucraniano, Denis Chmygal, ao abrir uma reunião do Conselho de Ministros, que aprovou em seguida o pacote de medidas.

Durante aquele período, todos os estabelecimentos escolares, à exceção das creches e infantários, serão encerrados, bem como as salas de cinema, pavilhões desportivos e piscinas, precisou Chmygal.

Entre os estabelecimentos comerciais apenas permanecerão abertos os que vendem produtos alimentares e higiénicos, bem como as farmácias.

Os restaurantes e cafés só poderão fornecer refeições em regime de 'take away'.

Os concertos e os espetáculos serão interditos, mas, ao contrário do estrito confinamento da passada primavera, os transportes públicos e os hotéis continuarão a funcionar.

Por outro lado, o período de quarentena foi prorrogado até 28 de fevereiro.

Ex-república da extinta União Soviética, cujo sistema de saúde pública está em colapso por causa da pandemia, a Ucrânia, país de cerca de 40 milhões de habitantes, contabilizou até hoje 14.204 mortes entre os 845.343 casos de covid-19.

Nas últimas 24 horas, a Ucrânia registou 276 mortes entre os 12.585 novos casos do novo coronavírus, os máximos de sempre registados no país.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.557.814 mortos resultantes de mais de 68,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.