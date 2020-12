Bom dia! Em véspera de Natal, a manchete do DIÁRIO dá conta de que há mais fuga à concorrência na Madeira.

O ajuste directo e a consulta prévia representaram, em Novembro, 71% do total dos procedimentos contratuais dos concursos públicos na Região.

Enquanto isso, as empresas de construção civil facturaram 503 milhões em 2019, o valor mais elevado dos últimos nove anos.

Vendas caem 75% no Mercado dos Lavradores: Das flores à fruta, dos brinquedos aos comes e bebes, comerciantes avolumam prejuízos desde Março e pedem alívio nas rendas. Noite do Mercado em modo pandemia não deixou saudade.

Pinho salva a honra do convento: Avançado levou jogo para prolongamento e carimbou a vitória (2-1) diante o modesto Salgueiros, evitando um escândalo na Taça de Portugal. Nacional também se apurou para os oitavos-de-final com um triunfo diante do Leixões (3-1).

Vacinação avança em três fases: Plano vai abranger 200 mil pessoas. Imunização das primeiras 50 mil depende da capacidade de produção da indústria farmacêutica. Pfizer vai dar formação aos profissionais de saúde na segunda-feira P.22 E 23 * Região registou ontem mais uma morte por Covid-19 e novo máximo diário de novos infectados.

