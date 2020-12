Restaurantes Galo Resort abertos dia 25 para almoços

A família já não se vai reunir e agora procura alternativa para um delicioso almoço de Natal. Aproveite as sugestões dos nossos restaurantes para um dia que apesar de diferente, não tem de ser menos especial.

No Restaurante Atlantis, a capacidade do restaurante foi reduzida de acordo com as indicações oficiais, e se o bom tempo permitir convidamos os nossos clientes para um almoço sobre o mar, no terraço. O menu de almoço, combina pratos tradicionais portugueses com pratos inspirados na gastronomia germânica oferecendo uma verdadeira viagem de sabores. Preço: 29,90€ por pessoa, com bebidas incluídas.

Na Pizzeria Galosol, descubra as opções vegetarianas as pastas e pizzas do menu à lá carte.

Sugestão: Termine o almoço com um digestivo ou um café no nosso Capoeira Lounge Bar.

Horários:

Restaurante Atlantis e Pizzeria Galosol: 25 de Dezembro: 12:00 às 22:00.

Capoeira Lounge Bar: 10:30 às 23:00

Informações e Reservas: 291 930 930