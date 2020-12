Prendas de Natal? Escolha o cabaz e nós entregamos!

É uma tendência que tem cativado cada vez mais entusiastas e, a bem dizer, é uma daquelas prendas que regalam a vista e… o estômago!

Se não sabe o que deve oferecer neste Natal, então temos a solução ideal para os seus problemas: cabazes. Leu bem! Cabazes de Natal recheados com tudo do bom e do melhor, para comer e para beber e, obviamente, para surpreender todas aquelas pessoas que fazem parte da sua lista. E mais: você escolhe o cabaz, dá-nos a morada e nós vamos entregá-lo pessoalmente!

Foi a pensar no seu bem-estar que o Super Tradicional Market – na recta do Garajau, no Caniço – decidiu inovar nesta quadra natalícia ao disponibilizar não só os cabazes de Natal, como também o serviço de entregas.

Uma ideia que o empresário Emmanuel de Sousa já começou a pôr em prática e que tem recebido inúmeros elogios por parte dos clientes.

- E quem é que não gosta de receber um bom queijinho, doces, vinho e outras iguarias?

Ah, pois é! Um belo cabaz de Natal fica bem em qualquer casa, especialmente na casa dos nossos amigos, familiares ou até mesmo daqueles conhecidos a quem estamos gratos. Por isso, seja diferente e adira a esta nova tendência que vai, certamente, agradar e surpreender quem mais gosta.

Já agora, convém sublinhar que para estes cabazes de Natal, o Super Tradicional Market dá a preferência aos produtos madeirenses, sendo este um dos mais importantes contributos que se pode dar para ajudar a impulsionar a Marca Madeira. Ou seja, consuma o que é nosso e fique sabendo que aquilo que é nosso é mesmo muito bom!

Filho de emigrantes na Venezuela – agora residentes na Madeira - Emmanuel de Sousa aprendeu a gostar dos sabores madeirenses desde a infância. Por isso, tem o maior respeito e admiração pela produção regional que faz questão de ter no seu supermercado. Para este Natal, o jovem empresário vai ter ainda à venda um delicioso pão de casa com batata-doce.

- Na Madeira há uma produção de grande qualidade. Há produtos únicos, de sabor inconfundível que são muito apreciados.

E agora que já sabe que o Super Tradicional Market – na recta do Garajau, no Caniço – tem magníficos cabazes de Natal que pode oferecer como prenda, não perca mais tempo com listas e mais listas, pegue no telefone e faça as suas encomendas!

Super Tradicional Market

Estrada do Garajau, Caniço

Contacto: 937576055

[email protected]

Página de Facebook: https://www.facebook.com/Super-Tradicional-Market-101937637964413/

Instagram: http://instagram.com/tradicionalsupermarket