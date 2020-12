Assembleia da República recomenda ao governo campanha sobre uso de máscaras e viseiras

A Assembleia da República aprovou hoje um projeto de resolução do PEV que recomenda ao governo uma campanha de informação sobre as melhores práticas de utilização de material de proteção individual, como máscaras e viseiras.

O projeto de resolução - que não tem força de lei - foi aprovado hoje em sessão plenária, numa votação que foi dividida por pontos e que contou com as abstenções de PSD e CDS.

No texto, apresentado pelo Partido Ecologista "Os Verdes", é recomendado ao governo que "promova uma intensa campanha de informação e esclarecimento aos cidadãos".

No primeiro ponto votado, que contou com a abstenção do PSD, pode ler-se que esta campanha deverá ser "incentivadora, sempre que possível, da utilização de material de proteção individual reutilizável, e não descartável após uma única utilização".

Nos restantes pontos, cujo voto do CDS foi a abstenção, o PEV recomenda ao governo que a campanha levada a cabo seja "formativa em relação à correta utilização dos materiais de proteção individual, como máscaras, viseiras ou luvas" e "elucidativa quanto às características a que o fabrico de material de proteção individual deve obedecer".

Foi ainda aprovado, com votos contra do PS e da Iniciativa Liberal, um outro projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda a criação de um apoio específico para os artesãos financiado pela "reafectação das verbas alocadas aos apoios concedidos ao abrigo do programa de promoção das artes e ofícios".

Neste projeto, os bloquistas sugerem que o executivo socialista crie uma medida de apoio excecional, "a fundo perdido, às Unidades Produtivas Artesanais (UPA's) com sede no território nacional e que desenvolvam atividade enquadrada no Repertório de Atividades Artesanais" como forma de incentivo e para "fazer face à perda de rendimentos e liquidez".

Já o projeto de resolução do CDS, que recomendava ao governo a divulgação de informação sobre Covid-19 em contexto escolar e o desenvolvimento de um programa de rastreio, foi 'chumbado' com votos contra do PS e abstenções do PCP, PEV, PAN e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.

Foram ainda aprovadas, na generalidade, especialidade e votação final global, duas propostas de lei que transpõem diretivas europeias, uma relativa a "um teste de proporcionalidade a realizar antes da aprovação de nova regulamentação das profissões" e outra que "procede à simplificação dos procedimentos associados ao reconhecimento das qualificações profissionais".