Hoje é notícia

As restrições decretadas pelo Governo no âmbito do estado de emergência, para tentar controlar a disseminação do novo coronavírus em Portugal continental, passam hoje a abranger 191 concelhos e cerca de 8,4 milhões de residentes.

Com a junção de 77 concelhos aos 114 que já integravam a lista de municípios com elevado risco de contágio, 86,3% da população está desde as 00:00 de hoje sujeita a um período de recolher obrigatório entre as 23:00 e as 05:00 do dia seguinte durante a semana e entre as 13:00 e as 05:00 aos fins de semana.

Estas medidas decorrem do estado de emergência que vigora desde 09 de novembro e se estende até dia 23 e que pode ser prorrogado por períodos de duas semanas.

Reavaliada a cada 15 dias pelo Governo, a lista de concelhos com risco elevado de transmissão da covid-19 é definida de acordo com o critério geral do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) de mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, e considerando a proximidade com um outro concelho nessa situação e a exceção para surtos localizados em municípios de baixa densidade.

Com a inclusão de Coimbra, Évora, Faro, Portalegre e Viseu nesta lista, Leiria é a única capital de distrito excluída nesta atualização, que eleva para 191 o número de concelhos com restrições no âmbito das medidas de combate à covid-19 exclui.

As medidas são mais rigorosas aos fins de semana, durante os quais o comércio pode abrir a partir das 08:00 e tem de encerrar até às 13:00, com exceção de farmácias, clínicas e consultórios, estabelecimentos de venda de bens alimentares com porta para a rua até 200 metros quadrados e bombas de gasolina. Os restaurantes, a partir daquela hora, só podem funcionar através de entrega ao domicílio.

CULTURA

O artista plástico Eduardo Batarda é distinguido com a medalha de mérito cultural, numa sessão a decorrer na Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva, Lisboa, com a presença da ministra da Cultura, Graça Fonseca.

Nascido em Coimbra, em 1943, Batarda é definido por críticos, curadores e historiadores de arte como um dos principais nomes da prática artística contemporânea, em Portugal, desde os anos de 1960.

Entre as suas principais exposições destacam-se a retrospetiva do Centro de Arte Moderna, em 1998, a mostra no Centro de Arte Manuel de Brito, em 2009, e a mostra "Outra Vez Não", no Museu Serralves, no Porto, em 2011. Atualmente, tem patente, até janeiro, no Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva, a exposição "Great Moments. Eduardo Batarda nos Anos Setenta".

Em setembro passado, Eduardo Batarda foi distinguido com o Grande Prémio Amadeo de Souza-Cardoso.

A Academia Portuguesa de Cinema anuncia que filme vai apresentar como candidato à nomeação para os Óscares, de entre uma lista de possibilidades composta por "Listen", de Ana Rocha de Sousa, "Mosquito", de João Nuno Pinto, "Patrick", de Gonçalo Waddington, e "Vitalina Varela", de Pedro Costa.

Os quatro nomeados foram escolhidos por um comité de pré-seleção composto pelo realizador e produtor Gonçalo Galvão Teles, a atriz Isabel Abreu, o realizador Lauro António, o diretor de fotografia Miguel Sales Lopes, a realizadora Monique Rutler e o ator e realizador Welket Bungué.

A 93.ª edição dos Óscares está marcada para 25 de abril de 2021, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América.

A Fundação José Saramago assina um acordo de colaboração para a dinamização da Rota Memorial do Convento, com as câmaras municipais de Loures, Mafra e Lisboa.

O protocolo é assinado às 11:00, na Casa dos Bicos, em Lisboa, sede da Fundação José Saramago, no dia do 98.º aniversário do Nobel da Literatura, e visa promover um 'site' sobre a rota e mecanismos para a sua dinamização.

A Rota Memorial do Convento segue a narrativa de Saramago, que se torna um "ponto literário aglutinador de momentos e monumentos históricos e paisagísticos do século XVIII, entre Lisboa e Mafra, passando por Loures", unindo "pontos de interesse patrimonial situados em Sacavém, Santo António dos Cavaleiros, Unhos, Santo Antão do Tojal, Fanhões, Malveira, Mafra e Cheleiros", segundo o anúncio da fundação em 2017.

DESPORTO

A seleção portuguesa de futebol realiza o primeiro e único treino em Split, onde na terça-feira vai disputar o jogo com a Croácia, que encerra a participação lusa na segunda edição da Liga das Nações.

Na derradeira sessão, que está marcada para as 16:30 (hora de Lisboa), no Estádio Poljud, o selecionador Fernando Santos deverá ter à disposição os 23 atletas que viajaram para a Croácia, depois de no domingo, ainda na Cidade do Futebol, os titulares com a França terem feito apenas trabalho de recuperação.

Fora das contas do treino e também do jogo da sexta e última jornada do Grupo 3 da Liga das Nações A está o lateral Raphael Guerreiro, que foi dispensado antes da viagem, devido a problemas físicos.

Antes do treino, a partir das 15:30, Fernando Santos e um jogador vão fazer a antevisão do encontro com os croatas.

No sábado, Portugal, que é o detentor do troféu, falhou a qualificação para a 'final four' da Liga das Nações, ao perder por 1-0 na receção à França, que, por seu lado, assegurou o primeiro lugar do grupo e a presença nas meias-finais.

Com um encontro por disputar no Grupo 3 da Liga das Nações A, a equipa das 'quinas' é segunda classificada, com 10 pontos, menos três do que os franceses. A Croácia e a Suécia, que visita a França, têm ambas três pontos e ainda lutam pela manutenção na Liga A da prova.

A partida entre Portugal e Croácia está marcada para terça-feira, às 19:45, no Estádio Poljud, em Split, e será dirigida pelo inglês Michael Oliver.

LUSOFONICA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Os restos mortais do antigo presidente guineense João Bernardo "Nino" Vieira, assassinado em março de 2009, vão ser trasladados para a fortaleza de São José d'Amura, por decisão do Governo da Guiné-Bissau.

O antigo chefe de Estado foi assassinado em 02 de março de 2009, horas depois de o chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas general Tagme Na Waié ter sido morto numa explosão no antigo Estado-Maior General das Forças Armadas.

João Bernardo "Nino" Vieira está atualmente sepultado do cemitério de Bissau a pedido da família.

A cerimónia de trasladação dos restos mortais ocorre no Dia das Forças Armadas da Guiné-Bissau.

A Fundação Mo Ibrahim (MIF) lança em Londres o Índice Ibrahim de Governação Africana (IIAG) de 2020, que avalia o desempenho dos governos de 54 países africanos.

Publicado desde 2007, o IIAG constitui um vasto conjunto de dados que proporciona uma estrutura e um quadro de indicadores que permitem avaliar a governação enquanto fornecimento de bens e serviços públicos e produção de resultados das políticas públicas em todo o continente.

O conjunto de dados e os portais de dados do IIAG apresentam pontuações, classificações e tendências ao nível do continente, das regiões e dos países africanos, sobre toda uma gama de dimensões governativas temáticas, desde a segurança e a justiça aos direitos, democracia e transparência às oportunidades económicas.

PAÍS

Os 57 deputados eleitos nas eleições legislativas regionais dos Açores, em 25 de outubro, tomam posse dos cargos na Assembleia Legislativa Regional, que tem sede na cidade da Horta, na ilha do Faial.

O líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, foi indigitado presidente do Governo Regional pelo representante da República para os Açores, Pedro Catarino.

O PS venceu as eleições legislativas regionais, no dia 25 de outubro, mas perdeu a maioria absoluta, que detinha há 20 anos, elegendo 25 deputados.

PSD, CDS-PP e PPM, que juntos representavam 26 deputados, anunciaram esta semana um acordo de governação, tendo alcançado acordos de incidência parlamentar com o Chega e o Iniciativa Liberal (IL), o que lhes permite somar 29 deputados na Assembleia Legislativa dos Açores e atingir a maioria absoluta.

A União de Restaurantes de Braga de Apoio ao Covid-19 reúne-se para discutir as reivindicações e a necessidade de uma associação que represente e defenda a restauração de Braga.

O movimento, que representa mais de mil trabalhadores, queixa-se das "fortes restrições que continuam a ser impostas" ao seu negócio, em virtude da pandemia.

"Pretendemos assumir a nossa posição como força viva ativa e de elevada relevância para a economia local, regional e nacional, garantindo que hoje, e no futuro, este é um setor de orgulho e valor acrescentado para o nosso país", lê-se num comunicado.