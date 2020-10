Universidade da Madeira inaugura supercomputador ZARCO

A Universidade da Madeira (UMa) vai inaugurar o Supercomputador ZARCO, no próximo dia 28 de Outubro, às 10h30, no Campus da Penteada.

Instalado no Polo do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear (IPFN) na UMa, onde terá lugar a sessão, o ZARCO irá permitir efectuar modelização numérica avançada e simulações 3D.

"O ZARCO é composto por vários computadores ligados entre si com a mais rápida tecnologia de comunicação de redes no mercado para supercomputadores como é o InfiniBand, permitindo obter novos resultados, de uma forma muito eficiente, em áreas anteriormente inacessíveis, e a realização de várias simulações em paralelo, maximizando o output dos investigadores e a produtividade do projecto", explica a UMa.

No que diz respeito a recursos computacionais, revela que "o ZARCO irá colocar a equipa de investigação em pé de igualdade, ou até numa situação privilegiada, em relação às equipas de investigação de topo nas áreas de atuação pretendidas".

"O Supercomputador insere-se no âmbito do PlasMa, um dos projectos em operação no Polo, com financiamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional no montante de cerca de um milhão e quatrocentos mil euros em I&D, com incidência na área da Energia, mobilidade e alterações climáticas", sustenta.

Confirmadas, na sessão de inauguração, estão as presenças do Reitor da UMa, José Carmo; Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque; Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho e a presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM, Emília Alves.