UE e países associados superam fasquia dos 5 milhões de casos

A UE e países associados superaram já os 5 milhões de casos positivos de covid-19 desde o início da pandemia, revelam os dados hoje atualizados pelo Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC, sigla em inglês).

De acordo com o organismo com sede em Estocolmo, à data de hoje estavam confirmados já 5.039.783 casos de covid-19 no conjunto dos 27 Estados-membros da União Europeia, mais Reino Unido e os três parceiros associados ao Espaço Económico Europeu, designadamente Noruega, Islândia e Liechtenstein.

A Espanha é o país com um maior número de casos assinalados desde o início da pandemia, com 874.449, seguida de França (910.277), Reino Unido (741.212), Itália (423.578) e Alemanha (373.167), enquanto Portugal surge na 12.ª posição da tabela, já acima dos 100 mil casos.

De acordo com o ECDC, já morreram no conjunto da UE e países associados 202.062 pessoas vítimas do novo coronavírus, tendo o maior número de óbitos sido registado no Reino Unido (43.726), seguido de Itália (36.616), Espanha (33.992) e França (33.623).

A pandemia de covid-19 - transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China - já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 40,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.213 pessoas dos 103.736 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.