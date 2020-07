Madeira pode receber 1.700 milhões da UE, estima Sérgio Marques

O deputado do PSD eleito pelo círculo da Madeira à Assembleia da República, Sérgio Marques, está satisfeito com a aprovação do Fundo de Recuperação Europeu, esta madrugada, em Bruxelas, que reserva para Portugal um envelope financeiro na ordem dos 15,3 mil milhões de euros.

“É um enorme sinal de esperança relativamente ao futuro, e de que a União Europeia está bem viva e atenta às necessidades dos cidadãos europeus, em particular daqueles que foram mais atingidos pelo tsunami pandémico”, começou por dizer ao DIÁRIO o antigo secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus, enfatizando que este “excelente sinal transmite esperança, confiança, sensibilidade e atenção com aqueles que foram mais atingidos pela crise pandémica, seja ao nível das empresas, seja ao nível das famílias e dos Estados. E é também um sinal de liderança por parte de da UE”.

Sobre o total de 45,1 mil milhões que caberão a Portugal – 15,3 mil milhões de transferências a fundo perdido, provenientes do Plano de Recuperação Económica, mais cerca de 30 mil milhões referentes ao Quadro Financeiro Plurianual , Sérgio Marques qualifica a negociação como “excelente” e “uma excepcional quantidade de recursos” que servirão para recuperar da crise e “até arrancar em novos moldes, tendo em conta as novas prioridades, nomeadamente em termos da transição digital e da transição energética para um mundo mais sustentável, mais verde”. Isto, claro, além de apoios sociais para combater desigualdades que resultarão da crise económica.

A Portugal cabem ainda mais dez milhões a título de empréstimo.

Já no que se refere à Madeira, o antigo eurodeputado estima que a Região “possa vir a beneficiar de um pacote de fundos muito significativo, à volta dos 1.700 milhões de euros - se somarmos todas as componentes de fundos que virão do Fundo de Recuperação e do Quadro Financeiro Plurianual. Podemos estar a falar de uma verba a este nível”, disse. Esta quarta-feira, a Comissão dos Assuntos Europeus, da qual o social-democrata faz parte, vai reunir com a secretária de estado dos Assuntos Europeus e com o ministro dos Negócios Estrangeiros e a verba a transferir para a Madeira será um dos assuntos em cima da mesa.

Sérgio Marques sublinha que a “a incógnita que ainda existe neste momento, é qual vai ser o envolvimento das Regiões Autónomas na elaboração desse plano [Plano de Recuperação a ser apresentado em Bruxelas, que já conta com um contributo do engenheiro António Costa Silva]. Porque não pode, obviamente, ser um plano restrito à parte continental do país, tem que envolver a Madeira e os Açores. Há que trabalhar ainda essa componente do plano, que tem de ser trabalhada entre os dois governos, os governos regionais e o da República. Com espírito cooperativo e de entendimento”, opinou ainda o deputado, lembrando que Portugal nunca recebeu tanto dinheiro: “Estamos a falar de um pacote global de 55 mil milhões que é mais de metade do que Portugal já recebeu desde a sua adesão em 1986 à UE. É, de facto, uma excepcional oportunidade que o país vai ter nos próximos anos para se desenvolver, modernizar, e para recuperar da crise profunda que neste momento regista”.