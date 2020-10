Washington rejeita oferta "inaceitável" de Putin sobre tratado nuclear

Os Estados Unidos consideraram hoje "inaceitável" a proposta do Presidente russo, Vladimir Putin, de prolongar por um ano "sem condições" o tratado bilateral de desarmamento nuclear New Start.

"Os Estados Unidos ofereceram uma extensão de um ano do New Start em troca do congelamento de um número de ogivas nucleares dos EUA e da Rússia durante esse tempo", declarou na rede social Twitter Robert O'Brien, assessor do Presidente norte-americano, Donald Trump.

"Teria sido uma vitória para ambos os lados e pensamos que os russos estavam prontos para aceitar a proposta quando me encontrei com o meu homólogo em Genebra. A resposta do Presidente russo hoje, que visava prolongar o New Start sem congelar as ogivas nucleares é inaceitável", acrescentou.

Segundo O'Brien, os EUA "querem seriamente um controlo de armamentos que garanta a segurança do mundo inteiro" e disse esperar que a "Rússia reverta a sua posição antes de uma corrida ao armamento dispendiosa".

Este último grande acordo bilateral que rege parte dos arsenais dos dois adversários geopolíticos, concluído em 2010, expira no início de 2021.

O acordo mantém os arsenais de ambos os países bem abaixo dos níveis da Guerra Fria, limitando o número de lançadores nucleares estratégicos a 700 e o número de ogivas nucleares a 1.550.

O desaparecimento do acordo, negociado na época dos Presidentes Barack Obama e Dmitry Medvedev, levanta preocupações do ressurgimento de uma corrida às armas e ainda de ver a relação entre os dois países degradar num setor altamente sensível.

Desde há meses que Washington e Moscovo têm negociado para tentar encontrar um compromisso comum.