Sismo no Afeganistão e Paquistão faz um morto e 15 feridos

Uma rapariga morreu e quinze outras pessoas ficaram feridas na sequência do sismo de magnitude 6,1 que sacudiu hoje o Afeganistão e o Paquistão, tendo sido sentido em ambas as capitais, disseram as autoridades.

Segundo os serviços sismológicos norte-americanos (USGS), o sismo ocorreu pouco depois das 7 horas TMG (mesma hora em Lisboa) nas Montanhas Hindu Kush, a uma profundidade de 191 quilómetros.

Imagens de televisão mostraram pessoas a fugir dos escritórios e das escolas em pânico em Islamabad.

Pelo menos uma rapariga morreu e oito pessoas ficaram feridas quando os telhados caíram em casas com tijolos de argila na aldeia de Lasbela, na província paquistanesa do Baluchistão, disse fonte do governo local, Izat Nazir Baluch.

Quatro crianças ficaram também feridas quando os estudantes fugiam da sua escola na cidade de Peshawar (noroeste do Paquistão), mas nenhuma ficou em estado grave, segundo a polícia e fontes governamentais.

No Afeganistão, pelo menos três pessoas ficaram feridas quando uma parede caiu numa aldeia na província de Badakhshan, perto da fronteira com o Paquistão.

O sismo também foi sentido na capital da Índia, Nova Deli, e na região da Caxemira indiana, mas não houve registo de feridos ou danos.

Um sismo de magnitude 7,6 em 2005 matou milhares de pessoas no Paquistão e na região de Caxemira.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excepcional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).