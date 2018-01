O instituto de geofísica norte-americano (USGS) informou hoje sobre um sismo de magnitude 7,3 na escala Richter ao largo da costa do Peru, não havendo ainda informação sobre vítimas ou estragos.

O USGS disse que o tremor de terra ocorreu 42 quilómetros a su-sudoeste de Acari às 9:18 (hora de Lisboa), a uma profundidade de 12,1 quilómetros.

As autoridades lançaram um alerta de tsunami para as áreas num raio de 300 quilómetros do epicentro do sismo