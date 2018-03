Sete pessoas morrem devido a queda de árvores nos EUA

O forte temporal que desde sexta-feira assola a costa leste dos Estados Unidos provocou a morte a pelo menos sete pessoas devido a queda de árvores que cederam à força do vento, anunciaram hoje as autoridades locais.

O mau tempo, que teve início na sexta-feira e que hoje continua a alargar o seu raio de acção a numerosas regiões do país, afectou mais de uma dezena de Estados norte-americanos, desde o Maine até à Carolina do Norte, e várias grandes cidades como Boston, Nova Iorque, Filadélfia ou Washington.

O vento, que chegou a alcançar rajadas de 145 quilómetros por hora, provocou a queda de várias árvores e mobiliário urbano na costa leste e levou a cortes de energia que deixaram cerca de dois milhões de pessoas sem luz.

Nas últimas horas morreram sete pessoas em incidentes relacionados com árvores, entre elas uma criança de seis anos na Virgínia e outra de 11 em Nova Iorque, referem o The New York Times e o The Washington Post.

Um homem de 72 anos morreu em New Port (Rhode Island) e uma mulher de 77 em Baltimore County (Maryland) na sequência da queda de árvores ou ramos, além de três homens na Virgínia, Connecticut e Pensilvânia, quando estes se encontravam dentro das viaturas.

A força da tempestade foi de tal maneira que, segundo cálculos do portal FlightAware, cerca de 3.000 voos, tanto domésticos como internacionais, tiveram de ser cancelados.