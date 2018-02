Seat bate recorde de sempre ao vender 38.900 automóveis em Janeiro

O fabricante automóvel Seat informou ontem que vendeu 38.900 automóveis para todo o mundo em Janeiro deste ano, mais 20,4% do que em igual período do ano anterior, o que constitui um recorde de sempre neste mês.

A Seat inicia assim o sexto exercício com crescimento consecutivo nas vendas, depois de fechar o ano passado com uma subida de 14,6% e um ganho acumulado de 45,9% entre 2012 e 2017, segundo um comunicado divulgado hoje.

O vice-presidente para a área comercial da Seat, Wayne Griffiths, disse que o fabricante começou 2018 com “um excelente resultado”, o maior volume de vendas da sua história, mantendo assim “a tendência positiva” do ano anterior.

“O [modelo] Ateca permitiu-nos crescer de forma muito sólida durante o ano passado e o Arona liderará o crescimento das vendas em 2018. Juntamente com o Ibiza e com o nosso modelo mais vendido, o Leon, são os pilares da marca”, salientou o gestor, citado no comunicado.

Em Espanha, a Seat diz que liderou as vendas, com 8.000 unidades comercializadas (+20,3%), à frente da Alemanha (+12% e 6.500 unidades) e Reino Unido (9,9% e 4.200), enquanto no mercado francês cresceu 15,1% para 2.000 unidades, na Áustria aumentou em 7,4% para 1.900 automóveis e na Suíça cresceu 14,3% para 1.000 unidades vendidas.

Ainda a nível da internacionalização a Seat “desembarcou” na Nova Zelândia e reforçou também as vendas na Argélia, passando a estar presente nos cinco continentes.

Membro do grupo Volkswagen, a multinacional tem a sua sede em Martorell, Barcelona, exporta 80% dos seus veículos e está presente em mais de 80 países através de uma rede de 1.700 concessionários.

O grupo Seat emprega 14.700 profissionais nos seus três centros de produção (Barcelona, El Prat de Llobregat e Martorell), onde fabrica o Ibiza, o Leon e o Arona.

A Seat produz ainda o modelo Ateca e o Toledo na República Checa, o Alhambra em Portugal e o Mii na Eslováquia.

Em 2017, a Seat vendeu cerca de 470.000 veículos.