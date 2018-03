Rússia já informou 23 embaixadores sobre medidas de retaliação

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia anunciou hoje à tarde que já informou das medidas de retaliação 23 embaixadores dos países que ordenaram a expulsão de diplomatas russos, no seguimento do envenenamento do antigo espião Sergei Skripal.

De acordo com um comunicado citado pela agência de notícias AP, já foram convocados 23 embaixadores dos países que estão a expulsar diplomatas russos em solidariedade com o Reino Unido, onde o antigo espião Sergei Skripal e a sua filha Yulia foram envenenados.

Na quinta-feira, a Rússia anunciou a expulsão de 60 diplomatas norte-americanos e o fecho do consulado em São Petersburgo, na sequência da decisão norte-americana de expulsar 60 diplomatas russos e fechar o consulado de Seattle.

Segundo o comunicado citado pela AP, os países informados no decorrer do dia de hoje foram a Austrália, Albânia, Alemanha, Dinamarca, Irlanda, Espanha, Itália, Canadá, Letónia, Lituânia, Macedónia, Moldávia, Holanda, Noruega, Polónia, Roménia, Ucrânia, Finlândia, França, Croácia, República Checa, Suécia e Estónia.

A Rússia está ainda a ponderar a retaliação em resposta às medidas anunciadas pela Bélgica, Hungria, Geórgia e Montenegro.

O comunicado, segundo a AP, não faz menção à NATO, que decretou a expulsão de sete russos.

“Em 30 de Março, os chefes das missões diplomáticas de vários países acreditados na Federação Russa, que tomaram ações não amigáveis contra a Rússia ‘em solidariedade’ com o Reino Unido no caso Skripal foram convocados ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia”, lê-se numa nota de imprensa colocada no site do MNE russo.

“Os embaixadores vão receber notas de protesto e serão informados sobre as medidas recíprocas”, acrescenta o comunicado consultado esta manhã pela Lusa.

A convocação dos embaixadores surge no mesmo dia em que o Kremlin garantiu que não foi a Rússia a iniciar uma guerra diplomática, na sequência da expulsão de dezenas de diplomatas russos devido ao caso do envenenamento do antigo espião russo.