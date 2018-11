Ross Edgley passou 157 dias a nadar para contornar a Grã-Bretanha

Ross Edgley pisou terra firme depois de estar 157 dias a nadar, tornando-se o primeiro nadador a circum-navegar toda a Grã-Bretanha.

Muitas pessoas reuniram-se, ontem de manhã, no porto de Margate, para aplaudir o homem de 33 anos que cumpriu um recorde de 1.791 milhas a nadar ao longo dos últimos cinco meses.

Edgley deixou a cidade de Kent, no dia 1 de Junho, e sofreu 37 picadas de medusas, ficou com a língua podre, um ombro rasgado e um ferimento aberto no pescoço, em que até mesmo os seus três quilos de vaselina não conseguiram curar.

Tendo nadado 12 horas por dia para nadar o equivalente à distância entre Londres e Moscovo (1.796 milhas), o britânico admitiu em declarações reproduzidas pelo ‘The Guardian’ que se sentiu a vacilar no último quilómetro, na companhia de 300 companheiros antes de se reunir com familiares e amigos. “Eu fiquei realmente engasgado e tive de colocar os meus óculos de protecção porque estava começando a chorar. Foi incrível”, disse, depois de tomar um banho quente e comer pizza.

Ross Edgley não entrou no Livro dos Recordes do Guinness a 14 de Agosto, aos 74 dias do desafio, mas ele sabia o que seria mais tarde se completasse a sua jornada até Margate, feito que se completou oitenta e três depois.

Durante 23 semanas no mar, o britânico dormia num catamarã junto da sua equipa composta por três homens, e o momento mais sombrio chegou durante uma noite de nado, na costa Oeste da Escócia. Uma medusa gigantesca esteve por 30 minutos junto ao rosto de Edgley. “Uma picada estava a queimar a minha pele. Aquela gorda e gigantesca água-viva da Escócia e o seu tentáculo bateu-me na cara por meia hora, através de um enorme remoinho. Foi brutal, mas não conseguia parar”, constatou.

Para diminuir o consumo de gordura, Edgley comeu pizza, macarrão, arroz doce, 610 bananas e 314 gramas de Red Bull durante o feito.

“Senti uma fadiga que nunca senti antes. Os sinais químicos no cérebro diziam-me “o que estou fazendo?”, assumiu.